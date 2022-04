ASICS PORTA LA PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO AD UN LIVELLO SUPERIORE CON L'EVENTO META : Time : Trials - E PRESENTA L'EVOLUZIONE DELLA SERIE METASPEED™ + , OTTIMIZZATA PER CONTINUARE A STABILIRE I TEMPI PIÙ VELICI DI SEMPRE

26 aprile 2022 a

- MILANO, 25 aprile 2022 /PRNewswire/ -- ASICS annuncia oggi l'ultima novità per quanto riguarda la serie di scarpe da record METASPEED™ e porta la personalizzazione del prodotto ad un livello superiore per raggiungere le migliori performance.

Sulla base del successo rivoluzionario delle prime scarpe METASPEED™ introdotte nel 2021, ASICS ha utilizzato i dati raccolti attraverso i propri atleti élite durante le proprie competizioni per perfezionare il design del prodotto e soddisfare i due principali stili di corsa, permettendo ad ogni runner di gareggiare al miglior livello possibile e stabilire così nuovi personal best, i più veloci di sempre. ASICS presenta le nuove scarpe METASPEED™ EDGE+ e METASPEED™ SKY+.

METASPEED™ + SERIES – I CONSIGLI DEGLI ATLETI PORTANO LA PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO AD UN LIVELLO SUPERIORE

Le scarpe METASPEED™ dal loro lancio ad oggi hanno aiutato molti runner élite a vincere medaglie in competizioni internazionali, comprese le medaglie d'oro nel triathlon maschile e femminile alle Olimpiadi di Tokyo2020 e hanno permesso di raggiungere oltre 200 Personal Best, ma non è finita qui.

Il design unico del modello METASPEED™ SKY +, pensato per gli stride runner, e del modello METASPEED™ EDGE +, pensato invece per i cadence runner, continuano a concentrarsi sulla cruciale intuizione degli scienziati ASICS dell'Institute of Sport Science (ISS): gli atleti hanno prestazioni migliori quando corrono con scarpe ottimizzate per il loro stile di corsa. Pertanto, ASICS ha nuovamente creato due modelli in modo che tutti abbiano l'opportunità di correre più velocemente.

Entrambi i modelli sono ora caratterizzati da maggiori volumi della schiuma FF BLAST™ TURBO e da un posizionamento più mirato delle piastre di carbonio, caratteristiche che garantiscono ai runner di poter aumentare la lunghezza della falcata e raggiungere velocità maggiori in un modo che si adatta naturalmente al proprio stile di corsa.

Gli esperti ASICS dell'ISS hanno potuto misurare quanto i progressi del prodotto abbiano fornito agli atleti élite la possibilità di raggiungere migliori prestazioni proprio grazie a scarpe più adatte ai due principali stili di corsa. I test iniziali hanno già evidenziato che METASPEED™ SKY+ and EDGE+ hanno aumentato l'economia di corsa di oltre il 2% rispetto ai modelli da corsa tradizionali di ASICS1, dando a tutti i runner la possibilità di correre i loro tempi più veloci di sempre.

METASPEED™ SKY+

La scarpa da corsa METASPEED™ SKY+ è stata progettata per aiutare gli stride runner ad andare più veloce estendendo in modo considerevole la lunghezza della loro falcata. Grazie alla schiuma FF BLAST TURBO e ad una piastra in carbonio propulsiva posizionata con precisione per ottenere un maggiore rimbalzo, i corridori che indossano queste scarpe possono conservare più energia mantenendo il loro ritmo nelle varie fasi di gara.

La scarpa METASPEED™ SKY+ sarà disponibile a partire dal 14 giugno 2022.

METASPEED™ EDGE+

La scarpa da corsa METASPEED™ EDGE+ è progettata per aiutare i cadence runner ad andare più veloce estendendo la lunghezza della falcata e permettendo loro di controllare più facilmente la cadenza. I corridori che indossano queste scarpe possono sperimentare una sensazione di velocità sotto i piedi, grazie alla nuova schiuma dell'intersuola e a una piastra di carbonio propulsiva posizionata in modo strategico per una andatura più efficiente, permettendo loro di allungare la falcata e conservare l'energia mentre controllano il loro tempo di corsa.

La scarpa METASPEED™ EDGE+ sarà disponibile a partire dal 14 giugno 2022.

La serie METASPEED™ + è stata sviluppata e testata insieme ad alcuni dei migliori atleti del mondo. Eilish McColgan ha testato un primo prototipo alla mezza maratona di Ras Al Khaimah del 2022 e ha stabilito il proprio record personale e britannico con 1h 6min 26sec migliorando il record precedente di 21 secondi. Atleti come Julien Wanders e Mekdes Woldu, hanno anche ottenuto PB indossando i prototipi delle nuove calzature e saranno alla ricerca di ulteriori successi al META : Time : Trials.

META : Time : Trials - New Times Await

I modelli METASPEED™ + sono stati presentati a Malaga al META : Time : Trials di ASICS – un evento che resterà memorabile nella storia del brand. Ispirato alla crono a squadre del Tour de France, META: Time: Trials ha ottenuto la certificazione World Athletics. ASICS ha invitato i propri atleti élite a spronarsi a vicenda per inseguire i propri tempi più veloci di sempre su diverse distanze. L'evento ha offerto un'opportunità incredibile per provare i nuovi modelli di scarpe.

Il Presidente, CEO e COO, Representative Director di ASICS, Yasuhito Hirota ha affermato: "In ASICS siamo guidati dal nostro principio fondante: vogliamo aiutare tutti a raggiungere una mente sana in un corpo sano attraverso lo sport. Al centro di questa filosofia risiede una fede incrollabile nel potere del design umano-centrico per creare prodotti che offrano il perfetto equilibrio tra prestazioni di punta e protezione per ogni tipo di atleta. Questo è evidenziato da METASPEED™ +, aver avuto accesso a una vasta gamma di dati di atleti élite e il successo del nostro prodotto di debutto nelle competizioni internazionali, ha amplificato il nostro impegno nello sviluppo continuo del prodotto. Di conseguenza, abbiamo portato la personalizzazione di questi modelli ad un livello successivo e continuiamo la nostra ricerca per aiutare gli atleti a infrangere più record personali nel 2022.

Quest'anno META: Time : Trials e il lancio della serie METASPEED ™ + ribadisce il nostro continuo impegno a fornire agli atleti élite un importante aiuto per raggiungere il proprio potenziale, mantenendo la posizione di ASICS come pioniere dell'innovazione nel settore della corsa."

NOTES FOR EDITOR1 I risultati sono basati sui test condotti tra la fine di febbraio 2021 e marzo 2022.

