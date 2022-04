L'ORÉAL PARIS CELEBRA 25 ANNI DI PARTNERSHIP CON IL FESTIVAL DI CANNES E CONFERMA IL SUO IMPEGNO A FAVORE DEL CINEMA E DELLE REGISTE

26 aprile 2022 a

a

a

Nel 2022 L'Oréal Paris, leader mondiale della cosmetica, darà il benvenuto al suo iconico cast di Ambassador e con la seconda edizione di Lights on Women Award premierà una promettente regista di cortometraggi

CANNES, Francia, 26 aprile 2022 /PRNewswire/ -- L'Oréal Paris ritorna al Festival di Cannes e celebra i suoi 25 anni come Official Partner. È un anniversario storico per L'Oréal Paris che anche quest'anno premierà una promettente regista di cortometraggi grazie alla seconda edizione di Lights on Women Award. Il film vincitore sarà scelto dal concorso Short Film e dalla selezione di La Cinef.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:https://www.multivu.com/players/uk/9042251-loreal-paris-celebrates-25-years-festival-cannes-supporting-women/

Quest'anno il premio verrà consegnato in persona dal Premio Oscar Kate Winslet, giurata e Ambasciatrice L'Oréal Paris, durante la cena di gala Le Jeune Cinéma che si terrà il 27 maggio. Per questo storico traguardo, L'Oréal Paris accoglierà a Cannes la famiglia dei suoi Ambassador che sfilerà sul red carpet e insieme celebreranno l'inclusività e l'empowerment della bellezza.

Per sottolineare l'importanza dell'evento, mercoledì 18 maggio L'Oréal Paris organizzerà un'esclusiva cena di gala con la famiglia degli Ambassador e gli amici del brand per festeggiare insieme i 25 Anni di Official Partnership.

L'ORÉAL PARIS DA 25 ANNI CELEBRA LE DONNE NEL CINEMA

La famiglia L'Oréal Paris ritorna a Cannes

Da ogni continente e cultura, le attrici e gli attori Ambassador di L'Oréal Paris presenti al Festival di Cannes rappresenteranno la bellezza in tutte le sue differenti forme.

Sfileranno sul red carpet:

*Prima volta sul red carpet del Festival di Cannes per L'Oréal Paris

Queste personalità eccezionali di differenti estrazioni riflettono la diversità e l'inclusività dei consumatori L'Oréal Paris - qualsiasi sia la loro età e la loro origine - e sostengono i valori delle donne che sono da sempre al cuore del brand.

25 Anni di Beauty Experience, Glamour e Innovazione

Dal 1997 L'Oréal Paris è Official Make-up Artist del Festival Internazionale del Cinema di Cannes. Da 25 anni è orgoglioso di continuare a sostenere il mondo del cinema e di condividere le sue innovazioni beauty con l'industria cinematografica nel più importante evento mondiale. Quest'anno saranno presenti 30 eccellenti Make-up Artist provenienti da tutto il mondo, guidati dal genio creativo Val Garland, L'Oréal Paris Global Make-up Artist, per realizzare splendidi make-up look per tutta la durata del Festival.

Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Globale L'Oréal Paris, afferma: "Essere presenti da 25 anni a Cannes è un traguardo straordinario. Durante questa storica partnership, abbiamo portato la nostra expertise beauty sotto i riflettori del Festival, valorizzando i migliori talenti cinematografici di tutto il mondo. Quest'anno, il premio "Lights on Women Award" continuerà ad incoraggiare le registe di talento a realizzare i propri sogni. Mentre guardiamo il nostro futuro nei prossimi 25 anni, la mia speranza è che il nostro premio non sarà più necessario, perché le registe continueranno a prendere il ruolo che meritano nell'industria cinematografica".

LIGHTS ON WOMEN AWARD PER PROMETTENTI REGISTE DI CORTOMETRAGGI

L'industria cinematografica mondiale ha storicamente sottorappresentato le donne, sia nei ruoli femminili che dietro la cinepresa, con solo il 17% di donne alla regia di film blockbuster e con solo il 25% di donne in ruoli chiave dietro le quinte* (come sceneggiatrici, produttrici e direttrici della fotografia). Amplificando il messaggio di autostima ed empowerment di L'Oréal Paris, Lights on Women Award è lo straordinario premio di riconoscimento e visibilità che consiste in un sostegno finanziario dell'importo fino a 20.000€.

L'attrice Premio Oscar e giurata Kate Winslet, nonché Ambasciatrice L'Oréal Paris, selezionerà la vincitrice e consegnerà il Premio durante la cerimonia di premiazione alla cena di gala Jeune Cinéma che si terrà venerdì 27 maggio a Cannes.

Kate Winslet aggiunge: "Il premio "Lights On Women Award" svolge un ruolo fondamentale nel valorizzare il lavoro e l'impegno delle donne registe, troppo spesso dimenticate rispetto ai loro colleghi maschi. La bellezza assoluta, la forza e il coraggio del film dello scorso anno mi hanno commosso fino alle lacrime e mi sento onorata di avere un ruolo in un progetto così importante che offre alle registe un percorso che le aiuterà nella loro carriera".

2021: La Prima Regista Vincitrice di Lights on Women Award

La tedesca Aleksandra Odić ha ricevuto il massimo dei voti tra gli 11 cortometraggi selezionati, per Frida, film di 22 minuti, che descrive l'incontro tra una giovane infermiera e la sua paziente. Per il suo talento, la Odić ha vinto la prima edizione di Lights on Women Award e il sostegno finanziario di L'Oréal Paris.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803641/LOreal_and_Kate_Winslet.jpg

*https://womenintvfilm.sdsu.edu/research/#:~:text=Overall%2C%20women%20accounted%20for%2025,up%20from%2023%25%20in%202020 (Center For The Study Of Women In Television & Film)