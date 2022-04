Monza: Gdf sequestra oltre 38mila capi abbigliamento falsi, un denunciato

26 aprile 2022 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Gli uomini delle Fiamme Gialle del gruppo di Monza hanno sequestrato oltre 38.000 fra capi di vestiario, calzature, zaini, etichette e imballi, contraffatti che riproducevano i segni distintivi del noto brand 'Franklin & Marshall'.

La merce era in un esercizio all'ingrosso gestito da cittadini di origine cinese e sarebbe arrivata dal porto di Genova fino al magazzino in provincia di Monza e della Brianza, presso cui sono state trovate migliaia di confezioni di abbigliamento, calzature e zaini, stoccate in numerose scaffalature e, in alcuni casi, già pronte per la successiva spedizione ai rivenditori finali.

L'amministratore dell'impresa coinvolta è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.