Calcio: il figlio di Tacconi, 'primi segnali incoraggianti, muove gli occhi e un po' gli arti'

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - "In questo momento è stabile, ma in coma farmacologico. Ha fatto una Tac lunedì pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L'emorragia di sabato è stata fermata, ora dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, papà muove un po' gli occhi e gli arti, ma serve tempo". Così il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, alla trasmissione di Rai Sport 'Calcio Totale', in merito alla condizioni del padre, ricoverato da sabato all'ospedale di Alessandria in seguito a un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma.