26 aprile 2022 a

a

a

Nyon, 26 apr. - (Adnkronos) - Lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande arbitrerà Leicester-Roma, gara di andata della semifinale di Conference League, in programma giovedì 28 aprile alle ore 21 al Leicester City Stadium. L'altra andata di semifinale, tra Feyenoord e Marsiglia, in programma in contemporanea a Rotterdam, è stata affidata all' inglese Michael Oliver.