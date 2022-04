Tecnafood, Stefano Baraldi: “La sicurezza alimentare passa per i prodotti utilizzati”

26 aprile 2022 a

(Modena, 26 aprile 2022) - Il responsabile marketing dell'azienda di prodotti e accessori per il settore alimentare spiega l'importanza delle certificazioni e dei protocolli da seguire

Modena, 26 aprile 2022 - La sicurezza dell'industria alimentare passa dai prodotti utilizzati e dall'ottemperanza ai protocolli esistenti, di fondamentale importanza per la creazione di un ambiente capace di rispondere alle sfide del settore. “Ma attenzione alle certificazioni: l'idoneità dei prodotti al contatto con gli alimenti è decisiva per offrire un servizio adeguato agli standard previsti secondo normativa”, spiega Stefano Baraldi, responsabile marketing di Tecnafood. L'azienda, nata in Emilia Romagna, ha sposato la necessità di sicurezza per il settore, proponendo molteplici servizi ad hoc per andare incontro alle esigenze dell'industria alimentare a 360 gradi. In questo contesto, l'azienda modenese, grazie al reparto di ricerca e sviluppo, testa singolarmente ogni prodotto offerto alla clientela per garantire massima qualità e affidabilità. In ambito alimentare le certificazioni svolgono un ruolo predominante. Per questo motivo, Tecnafood ha reso il tempestivo invio della documentazione a corredo dei prodotti ordinati un suo punto di forza. “Chi lavora nell'industria alimentare sa bene quanto risulti decisiva la documentazione”, evidenzia Stefano Baraldi. “Abbiamo così pensato ad una formula capace di fornire in tempo reale le certificazioni legate ai singoli prodotti da noi forniti. In questo modo — continua il responsabile marketing — le aziende non saranno impreparate nel caso di ispezioni o audit”. La documentazione si allega ai manuali HACCP, il protocollo di analisi dei rischi e controllo dei punti critici che previene i pericoli di contaminazione alimentare. Tra le altre sigle, Tecnafood fornisce certificazioni MOCA, che assicura il rispetto dei requisiti in tema di igiene alimentare, e BRC, standard che garantisce i prodotti a marchio siano ottenuti seguendo le normative vigenti. Dal packaging per il cibo alla coltelleria, passando per l'antinfortunistica e l'ambito di igiene e pulizia, Tecnafood offre soluzioni a tutto campo e in tempi certi, mettendo a disposizione l'e-commerce aziendale. Grazie ad un magazzino capace di contenere l'intero stock presente in catalogo, l'azienda emiliano-romagnola realizza le consegne tra le 24 e le 48 ore successive all'ordine, operando su tutto il territorio nazionale. Tecnafood è da sempre la scelta delle aziende alimentari che cercano alti standard qualitativi.

