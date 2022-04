Lodi: Gdf sequestra oltre 38.000 prodotti non sicuri

26 aprile 2022 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Lodi hanno sequestrato oltre 38.000 prodotti risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Sugli scaffali di un esercizio commerciale sono stati trovati numerosi adesivi per unghie, perle e strass decorative, utensileria per bricolage, articoli di bigiotteria (orecchini, piercing e bracciali) e prodotti per la cura della persona sprovvisti delle informazioni minime identificative del prodotto "che devono essere presenti, in modo visibile, leggibile ed in lingua italiana, sulle confezioni o sulle rispettive etichette".

I 38.000 prodotti risultati non conformi agli standard di sicurezza, di valore commerciale complessivo pari a circa 10.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e all'impresa ispezionata, segnalata alla Camera di Commercio è stata comminata una sanzione di importo totale, nel massimo, pari ad oltre 103.000 euro.

Nel corso dell'attività ispettiva, sono stati anche sequestrati oltre 8.400 artifici pirotecnici, per un peso complessivo di circa 180 chili, risultati illegalmente detenuti poiché stoccati in un locale aziendale senza l'osservanza degli obbligatori requisiti di sicurezza in materia antincendio, con il conseguente deferimento del presunto responsabile.