Ucraina: Marcucci, 'senatori disertino commissione Esteri, no a presidente filo Putin'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Petrocelli è inamovibile dalla poltrona di presidente. E dire che è entrato in Parlamento con il M5S che ci accusava di essere legati agli incarichi. Se non si trovano altre possibilità regolamentari per farlo decadere, i senatori devono disertare i lavori della commissione Esteri. Non possiamo avere un presidente filo Putin". Così il senatore Pd Andrea Marcucci ai microfoni della Rai.