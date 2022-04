Qual è il metodo migliore per pagare online?

26 aprile 2022 a

(Roma, 26/04/2022) - Roma, 26/04/2022 - Velocità, efficienza e sicurezza: queste – oggi più che mai – sono le parole chiave da rispettare quando si cerca il miglior metodo di pagamento per condurre le proprie transazioni online. Queste ultime sono sempre più frequenti: la necessità di tenere d'occhio e tracciare i propri movimenti, il boom degli eCommerce, la possibilità di approfittare di cashback più o meno importanti, la voglia di usufruire di servizi a budget come quelli di https://www.casinoaams.eu/ , sono tutti elementi che non fanno che spingere verso le transazioni digitali. Queste, tuttavia, richiedono di essere condotte in maniera rapida e – soprattutto – sicura.

Il boom dei portafogli elettronici

Uno dei metodi di pagamento più sicuri in assoluto è rappresentato dagli e-wallet, meglio conosciuti anche come portafogli elettronici. I vantaggi di questo sistema sono molteplici: la rapidità è certamente un punto a favore di questi strumenti, cui si sommano le ridotte spese di commissione. In questo caso, il mercato degli e-wallet offre una grande scelta e un ventaglio di opzioni notevole: tra tutte queste, Neteller e Skrill spiccano per l'efficienza del servizio di assistenza (soprattutto per chiunque sottoscriva un abbonamento VIP su Neteller) o per la loro versatilità e i loro costi ridotti (specie nel caso di Skrill).

Tuttavia, a trainare l'intero mondo dei portafogli elettronici è uno degli strumenti ad oggi più utilizzati: Paypal. Si tratta di uno degli e-wallet più famosi in assoluto, capace di garantire velocità e sicurezza nelle transazioni, a fronte di spese di commissione praticamente nulle. Le transazioni in uscita sono quasi istantanee; dall'altro lato, anche la velocità di prelievo è degna di nota, dato che Paypal – a differenza di altri strumenti – garantisce la possibilità di prelevare denaro dai conti associati anche nell'arco di sole 24 ore.

Le carte di credito più utilizzate

Quando si parla di metodi di pagamento sicuri ed efficienti, è d'obbligo nominare le carte di credito. Si tratta di strumenti ormai irrinunciabili, sempre più diffusi e utilizzati da chiunque desideri effettuare pagamenti tracciabili online. In Italia, la carta di credito più diffusa è la Postepay, che offre spese di commissione estremamente ridotte (nella maggior parte dei casi pari a 1 o 2 euro), a fronte di un forte limite geografico, visto che tende a essere riconosciuta solo sul territorio italiano (con poche vere eccezioni).

Le carte del circuito VISA e Mastercard completano il quadro degli strumenti più utilizzati. Bisogna tuttavia sempre prestare attenzione ad alcuni limiti di questo sistema di pagamento: tra questi, i massimali cui sono sottoposte le diverse carte, le spese di commissione (che sono più alte per alcuni circuiti) e i tempi d'attesa necessari a effettuare movimenti in entrata e uscita (che possono spingersi anche fino a 5 giorni lavorativi, se non oltre, come nel caso dei bonifici bancari).

Le carte prepagate

Per concludere l'esame dei migliori metodi di pagamento online, si può fare riferimento alle carte prepagate, che spesso e volentieri risultano gli strumenti preferiti dagli utenti che desiderano raggiungere gli obiettivi di velocità e sicurezza. Tra le prepagate, spicca certamente il nome di Paysafecard: si tratta di una prepagata acquistabile in punti vendita dedicati e presente sul mercato in diversi formati. I tagli disponibili sono di 10, 25, 50 e, infine, 100 euro: l'acquisto di una di queste carte garantisce la possibilità di associare a qualsiasi portale il massimo importo disponibile, per delle transazioni rapide e sicure.

Ad attirare maggiormente l'attenzione degli utenti è l'assoluto anonimato garantito dalle carte pre-pagate in generale, e da Paysafecard in particolare: questa caratteristica ne ha garantito una rapida diffusione in una grande varietà di contesti. In effetti, il versamento e le transazioni condotte con questa carta non richiedono alcuna registrazione. Unica eccezione significativa, invece, è costituita dal prelievo: le operazioni necessarie a ritirare denaro dal proprio conto, infatti, prevedono una regi-strazione (totalmente gratuita) sul portale di Paysafecard; la procedura, in ogni caso, è molto sempli-ce e richiede la definizione di un nome utente e di una password.

