Appian World evidenzia il valore del Low-Code per i programmi ambientali, sociali e di governance (ESG)

Le sessioni e le attività dell'evento esaminano l'accelerazione delle iniziative a zero emissioni di carbonio, la garanzia di conformità con i regolamenti in continua evoluzione e la governance dei temi ESG

MILANO, 26 aprile 2022/PRNewswire/ -- La conferenza Appian World di quest'anno dedica un ruolo di primo piano alla tecnologia low-code nei programmi ambientali, sociali e di governance (ESG). Le sessioni e le attività dell'evento sono state progettate per approfondire i temi di tutto lo spettro ESG e per dare risalto alla necessità di accelerare i programmi a emissioni zero e migliorare le performance ESG attraverso un approccio low-code.

Le aziende subiscono sempre più pressioni da parte di clienti, autorità di regolamentazione, investitori e governi per consolidare i programmi ESG interni. Il low-code può aiutare le organizzazioni a migliorare i rating ESG integrando rapidamente le fonti dati ESG, adattandosi ai regolamenti in evoluzione, assicurando visibilità, controllo e verificabilità, e incorporando i principi ESG nei processi operativi.

Le sessioni della conferenza con i clienti, i leader di Appian e gli esperti del settore illustrano il valore del low-code nell'acquisizione e nella gestione dei big data, nella garanzia di conformità e nel reporting per gli ESG. Le sessioni includono:

La Live Build Challenge di quest'anno si concentra sull'utilizzo della piattaforma Appian Low-Code per costruire soluzioni ESG. Sei sviluppatori Appian si sfideranno in un serrato testa a testa, mettendo in mostra la loro velocità e abilità nella costruzione di app, per dimostrare come Appian possa affrontare le sfide più ardue per la raccolta, la gestione e il reporting dei dati ESG. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 10.000 dollari. La Senior Developer Advocate April Schuppel sarà affiancata dai Senior Solutions Consultant Jenny Durina e Val Rader per guidare gli spettatori nel corso dell'evento.

Appian ha adottato specifiche misure per i trasporti, il cibo e le bevande, le policy della conferenza e gli alloggi volte a ridurre l'impatto ambientale della conferenza. I partecipanti sono invitati ad usare l'app "Go Green at Appian World" (integrata nell'app generale della conferenza) per verificare come ridurre anche il proprio impatto ambientale in relazione all'evento. Una app di sondaggio fruibile in maniera semplicissima pone una serie di domande riguardanti il viaggio e la partecipazione all'evento e fornisce informazioni sulle scelte alternative che ogni partecipante può fare per aiutare l'evento ad essere il più ecologico possibile. Oltre ad aumentare la consapevolezza sulle emissioni di carbonio, l'app è un esempio di come la nuova funzionalità Appian Portals renda facile la creazione di interfacce esterne che mettono a disposizione le potenzialità Appian senza richiedere un login agli utenti. Cinque partecipanti al sondaggio saranno selezionati a caso per dare il proprio nome ad alcuni pinguini minacciati di estinzione adottati da Appian.

"Per le organizzazioni dare la priorità alla sostenibilità non è mai stato così urgente come oggi", ha dichiarato Michael Heffner, Vice Presidente - Solutions and Industry Go To Market di Appian. "I clienti, gli investitori e i revisori finanziari sempre più spesso prendono decisioni basate sull'impegno, la trasparenza e la verificabilità dell'impatto ambientale e sociale di un'azienda. Il low-code mette a disposizione quella velocità, capacità di gestione dei dati e visibilità di cui le organizzazioni hanno bisogno per valutare il proprio punto di partenza oggi, per automatizzare in ottica di miglioramento e per misurare i risultati".

A proposito di Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sitoappian.it.

