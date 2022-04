Governo: verso Cdm giovedì, ipotesi doppio dl, aiuti più energia

26 aprile 2022 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Si va verso un Consiglio dei ministri nella giornata di giovedì, per fare il via libera a nuovi aiuti a imprese e famiglie nonché a un nuovo pacchetto energia. L'ipotesi sul tavolo è quello di un doppio binario, con due dl all'attenzione del Cdm: da un lato gli aiuti, dall'altro le misure anti-rincari compresa la proroga del taglio delle accise sui carburanti al 30 giugno. Il Cdm non è ancora convocato, ma giovedì potrebbe essere la giornata X. Mentre si attende il rientro a Palazzo Chigi del premier Mario Draghi, a lavoro dalla residenza umbra di Città della Pieve, causa Covid. Tra oggi e domani il presidente del Consiglio dovrebbe ripetere il tampone, tuttavia già settimana scorsa -viene fatto notare- ha presieduto una riunione del Consiglio dei ministri da remoto.