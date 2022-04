Concetto è, la piattaforma dedicata alla vendita di gadget aziendali ecosostenibili, offre uno sconto del 20% ad enti e associazioni no-profit

26 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 26/04/2022 - Gli articoli promozionali personalizzati con logo costituiscono uno strumento di comunicazione indispensabile per il settore non-profit, sia per supportare le raccolte fondi, tramite la vendita degli stessi gadget, sia per accrescere il senso di appartenenza dei sostenitori.

Anche per questo, la piattaforma Concetto è, leader nella distribuzione online di gadget ecosostenibili , offre alle associazioni no profit iscritte nel registro del Terzo Settore uno sconto del 20% su tutti i prodotti e i servizi disponibili online.

Concetto è consente di usufruire della produzione e spedizione on demand anche di volumi limitati di articoli, evitando ad enti e associazioni di acquistare quantità eccessive e di ottenere un supporto nella gestione degli inventari.

Perchè acquistare online i gadget personalizzati

Per usufruire dello sconto, le associazioni no-profit devono semplicemente registrarsi su Concetto è tramite l'apposito form: una volta effettuata la procedura di registrazione, l'account viene attivato entro 48 ore.

Gli enti del Terzo Settore organizzano spesso raccolte fondi nel corso di eventi e manifestazioni, dove espongono e vendono al pubblico gadget e accessori personalizzati. Gli articoli promozionali permettono di ottenere visibilità, e spesso possono essere considerati vere e proprie idee regalo, non solo utili ma anche consapevoli e sostenibili.

Poter contare su uno store online specializzato nei gadget ecologici come Concetto è permette alle associazioni e agli enti no-profit di ogni dimensione di avere a disposizione un vasto assortimento di articoli sostenibili e di elevata qualità.

Scopriamo come lavora Concetto è

La piattaforma Concetto è da oltre due anni offre agli enti del Terzo Settore la possibilità di usufruire di uno sconto su prodotti e servizi di ogni genere.

Questa iniziativa ha favorito la collaborazione tra lo store online e le più importanti associazioni no profit del nostro Paese, che possono acquistare gli articoli preferiti per poi proporli sui banchetti di vendita, nei negozi oppure direttamente online: un valido strumento per sostenere le proprie attività e autofinanziarsi.

Concetto è ha inoltre voluto offrire un ulteriore servizio: la possibilità di allestire rapidamente uno store online temporaneo, che consente alle associazioni di vendere prodotti e gadget in occasione di particolari progetti di raccolta fondi.

Perché scegliere Concetto è

Acquistando su Concetto è, le aziende che mostrano una particolare sensibilità verso le tematiche sociali, sono consapevoli del fatto che, pur non potendo usufruire del prezzo più basso, sostengono una realtà determinata a sostenere le associazioni e le imprese no-profit.

Gli enti no-profit, come sappiamo, riescono spesso ad intervenire dove gli enti governativi non possono arrivare direttamente, sostituendoli o comunque supportandoli.

Chi ha scelto Concetto è

Moltissimi enti e associazioni no-profit hanno scelto di acquistare i gadget ecosostenibili di Concetto è: organizzazioni ambientaliste e umanitarie, così come associazioni che si occupano della tutela degli animali. In alcuni casi sono previsti sconti ad hoc per progetti specifici che coinvolgono scuole e università, anche se non fanno parte del Terzo Settore.

Sostanzialmente, si può dire che Concetto è offra solo regali consapevoli, proprio come viene affermato nel claim: la consapevolezza sta nel compiere acquisti utili e intelligenti, ovvero gadget ecosostenibili che svolgono un'ottima funzione promozionale e contribuiscono a portare avanti importanti progetti equosolidali.

Gadget sostenibili: come sceglierli

I gadget ecosostenibili si dimostrano necessari in molte circostanze della vita quotidiana. Si tratta di oggetti ecologici, ovvero progettati per favorire la riduzione degli sprechi, e si prestano ad essere personalizzati in base alle preferenze personali.

Gli accessori di questo tipo permettono di promuovere la propria attività e di mettere in evidenza l'impegno sociale e ambientale e la filosofia del proprio brand. La presenza del logo rappresenta un valido strumento di marketing e rende gli oggetti adatti come omaggio per clienti e collaboratori.

Quali sono i gadget ecologici

Quali possono essere i gadget ecologici più apprezzati? Le proposte sono numerose e possono soddisfare ogni preferenza: borracce termiche, shopper in cotone, agende e block notes in carta riciclata, penne in materiale riciclabile.

Tutti questi articoli rivestono un ruolo di primo piano sotto l'aspetto del brand awareness, poiché comunicano a tutti i valori del proprio marchio: si tratta di gadget aziendali di comprovata efficacia, originali e innovativi, realizzati con materiali riciclati o compostabili per evidenziare la necessità di ricorrere a soluzioni a basso impatto ambientale.

Il catalogo dei gadget aziendali sostenibili comprende molti altri oggetti di uso comune, come i portachiavi e gli ombrelli, accessori per lo sport, articoli tecnologici e un vasto assortimento di prodotti di cancelleria.

Si tratta in ogni caso di importanti veicoli promozionali che possono essere sfruttati per diffondere un marchio nel corso di un evento, un congresso o una fiera.

Scopri di più su Concetto è

Concetto è è una piattaforma dove è possibile acquistare articoli personalizzati in grado di abbinare la tecnologia all'impegno sociale e alla sostenibilità. Il sito si occupa della selezione, della realizzazione e della diffusione di articoli di ottima qualità: un punto di riferimento per le aziende alla ricerca di prodotti personalizzati, di gadget promozionali o di omaggi aziendali, in gran parte realizzati da piccoli produttori italiani ed europei.

Per informazioni:

Concetto è - regali consapevoli

Web: https://concettoe.com/

E-mail: [email protected]

Tel. : +390238266262