Pavia: auto investe ciclista, è grave

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Incidente stradale, in tarda mattinata, lungo la strada statale 211 all'altezza del comune di Albonese (Pavia). Un'auto ha investito una donna in sella a una bici: la 53enne, secondo quanto riferisce l'Areu, ha riportato un "trauma cranico commotivo" ed è stata trasportata in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale San Matteo. Sul posto oltre all'elisoccorso, all'automedica e all'ambulanza sono intervenuti anche i carabinieri.