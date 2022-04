Governo: M5S, 'subito intervento incisivo per famiglie e imprese'

26 aprile 2022 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio Nazionale del M5S, riunito oggi, ritiene "necessario che il Governo intervenga immediatamente e incisivamente, senza attendere il peggioramento delle già difficili condizioni delle famiglie e delle imprese: a) per azzerare o, comunque, abbassare l'Iva per i beni di largo consumo a favore delle famiglie con redditi più bassi, anche attraverso interventi selettivi attuati per il tramite del cashback fiscale; b) per detassare gli aumenti degli stipendi e dei rinnovi contrattuali, in modo da rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori; c) per incentivare e semplificare gli investimenti nel settore delle rinnovabili; d) per incrementare la tassazione degli extra-profitti per gli operatori nel campo energetico dalla soglia attuale del 10% a una soglia non inferiore al 25%". E' quanto si legge nella nota diffusa a seguito della riunione.