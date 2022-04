Ucraina: Garavini (Iv), 'bene giunta, sbloccare impasse su Petrocelli'

26 aprile 2022 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - “Grazie alla presidente Casellati per aver accolto la richiesta di Italia Viva : domani la Giunta per il regolamento del Senato si occuperà del caso Petrocelli. Siamo certi che questa mossa sbloccherà finalmente una impasse surreale della commissione Esteri . Non tolleriamo un minuto di più che una istituzione così strategica per il Paese sia ostaggio di un presidente filoputiniano”. Così su Twitter la senatrice di Italia Viva Laura Garavini , vicepresidente della commissione Esteri a palazzo Madama.