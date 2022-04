Roma: Polizia incontra terza età a Velletri per 'Campagna Sicurezza per gli anziani'

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Gli agenti del commissariato distaccato di Velletri hanno incontrato 50 anziani che hanno preso parte all'evento organizzato dalla Polizia di Stato presso il Centro "R. Tosti" in Via Dei Volsci a Velletri (Roma). Davanti ad una platea attenta e motivata, i poliziotti hanno illustrato dettagliatamente il contenuto della locandina ideata dalla Questura di Roma a tutela delle persone più fragili soffermandosi su ciascun punto elencato, relativo ai suggerimenti e comportamenti da eseguire o da evitare per non cadere nelle mani dei malfattori.

Durante l'esposizione, gli agenti, a supporto della parte teorica hanno prodotto numerosi esempi pratici coinvolgendo in modo più incisivo i partecipanti, al punto da far nascere dei veri e propri dibattiti costruttivi. È stata inoltre ribadita l'importanza di contattare immediatamente il 112 per ogni necessità o in caso di dubbi.