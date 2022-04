Teatro: da domani al Ghione va in scena 'Minchia signor tenente'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Il Teatro Ghione di Roma, presenta da domani a domenica 1 maggio, lo spettacolo 'Minchia signor tenente', con Antonio Grosso, Natale Russo, Antonello Pascale,regia Nicola Pistoia. Sicilia 1992, in un piccolo paesino dell'isola c'è una caserma dei carabinieri, posta su un cucuzzolo di una montagna. I nostri militari (ognuno proveniente da una regione diversa italiana) affrontano la quotidianità del paesino oramai in cui la cosa che turba di più la gente del posto è il ladro di galline (una volpe).

Tra sfottò, paradossi, un matto che denuncia sempre cose impossibili e situazioni personali (uno dei militari è fidanzato con una ragazza del posto, e la legge lo vieta) i ragazzi si sentono parte comune di una famiglia, un'unica famiglia. L'arrivo di un tenete destabilizzerà l'unione dei 5 carabinieri. 'Minchia Signor tenente' è la commedia cult degli ultimi 8 anni, si parla di mafia ma in maniera totalmente comica e originale, si ride tanto e alla fine si riflette.

'Minchia signor Tenente' è uno spettacolo che nasce nel 2008, scritto da Antonio Grosso a soli 23 anni, è stato replicato per 370 volte (la 400 verrà festeggiata l'anno prossimo a Roma), visto da circa 70 mila spettatori è uno dei spettacoli cult degli ultimi anni, 10 anni di seguito a roma, 8 anni di seguito a Torino e per 3 volte a Milano. E' stato visto anche da circa 5 mila studenti. Minchia signor tenete ha vinto anche il premio Cerami (come miglio drammaturgia contemporanea) e sullo stesso spettacolo è stata scritta una tesi di laurea dal titolo 'Il teatro come strumento educativo per la promozione della legalità'.