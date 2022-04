StMicroelectronics: in I trim. raddoppia utile netto a 747 mln dollari

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Nel primo trimestre del 2022 StMicroelectronics ha registrato un utile netto di 747 milioni di dollari, 0,79 dollari per azione, raddoppiando il dato dello scorso anno, che si era attestato a 364 milioni (+105,1%). I ricavi netti sono stati pari a 3,546 miliardi di dollari, in crescita del 17,6% dai 3,016 dello stesso periodo del 2021. Lo comunica il gruppo, che per il prossimo trimestre prevede un ricavi in aumento a 3,75 miliardi e un margine lordo del 46%, in linea con il 46,7% dei primi tre mesi.

Più nel dettaglio, la divisione Automotive & Discrete Group (Adg) ha registrato un aumento dei ricavi del 20,5% a 1,256 miliardi e un utile operativo cresciuto del 175,1% a 235 milioni di dollari, con un margine operativo che passa al 18,7% dall'8,2% dello scorso anno. Meno rilevante la crescita dei ricavi per la divisione Analog, Mems and Sensors Group (Ams), pari a +0,4% a 1,087 miliardi, che però ha visto una buona crescita dell'utile operativo: +31,5% a 246 milioni di dollari, con il margine operativo salito al 22,6% dal 17,2% del 2021. Infine, forte aumento per i ricavi della divisione Microcontrollers and Digital ICs Group (Mdg): +35,2% a 1,198 miliardi di dollari, con un utile operativo in crescita del 137,3% a 407 milioni e il margine operativo che si è attestato al 34% dal 19,4% del 2021.