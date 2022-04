Spazio: Saccoccia, 'grazie ad astronauti su Iss esperimenti molto importanti'**

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La vita degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale è molto varia e molto complessa, conducono esperimenti importanti e loro stessi sono oggetto di test per studiare anche la biologia dell'uomo" nello spazio. A sottolinearlo è stato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parlando al Tg1 dalla sede dell'Asi e appena rientrato dalla Florida dove sta per avvenire il lancio del Crew4, l'equipaggio di cui fa parte l'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti. L'astronauta italiana è pronta a volare sulla Iss con la navetta Dragon Freedom di Space X, in partenza oggi alle 9,52, ora italiana, dal Kennedy Space Center, in Florida, e spinta da un Falcon 9.