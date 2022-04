Covid: Costa, 'verso proroga di un mese per obbligo mascherine'

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - "Credo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani e passare alla forte raccomandazione per la mascherina al chiuso passando con la proroga di un mese per l'obbligo in modo da arrivare a un'estate senza restrizioni". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a SkyTg24, sottolineando che ''c'è una riflessione in corso nel governo ed entro questa settimana sarà fatta una sintesi.

"La mascherina - ha detto Costa - rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche negli luoghi di lavoro. Per passare poi ad ad una raccomandazione".