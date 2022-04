Palermo: ippoterapia gratis per bimbi autistici, al via progetto alla caserma Cascino

27 aprile 2022 a

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Si chiama 'Piccoli passi a ritmo di zoccoli' ed è il progetto di ippoterapia dedicato a bimbi autistici che partirà oggi alla caserma 'Gen. A. Cascino', a Palermo. Dodici incontri, a costo zero per le famiglie, di interventi assistiti con animali dedicati a 13 bambini autistici, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, individuati dall'Uoc di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Il progetto rende esecutivo il protocollo d'intesa firmato lo scorso 2 febbraio dal Reggimento 'Lancieri di Aosta' (6°) dell'Esercito, l'associazione nazionale Arma di Cavalleria - sezione di Palermo, il Comune, l'associazione 'ParlAutismo, l'Asp e l'Asd 'Ripartiamo in Sella'.

Gli interventi assistiti con i cavalli dell'Esercito si svolgeranno tre volte a settimana, all'interno del Centro ippico militare della caserma 'Gen. A. Cascino', sede del Reggimento 'Lancieri di Aosta' (6°), che, a titolo gratuito, metterà a disposizione oltre ai cavalli, due box, un campo da lavoro in sabbia, un locale per la didattica, aree comuni per svolgere le attività propedeutiche e post terapia per i ragazzi 'speciali'. Le attività saranno coordinate da Chiara Amato, presidente dell'Asd 'Ripartiamo in sella' che con la sua equipe multidisciplinare si propone di aiutare le famiglie e, ancor di più, i 'giovani atleti' per "attivare e potenziare le funzioni adattive e concorrere all'acquisizione di maggiori competenze sociali e favorire un loro più facile inserimento nel contesto sociale".