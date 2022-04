Spazio: Samantha pronta a partire dalla storica rampa delle missioni Apollo**

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Manca davvero poco alla partenza del Dragon Freedom di Space X, la navetta che si trova in cima al Falcon 9 e che sta per portare in orbita l'equipaggio di cui fa parte l'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti. Per la navetta Dragon oggi è un vero e proprio battesimo perché effettua oggi il suo primo volo in assoluto. La navetta porta il nome della storica Freedom che ha portato Alan Sheppard fuori dall'atmosfera terrestre, primo statunitense andato nello spazio nel 1961. Storica anche la rampa di lancio da cui Samantha Cristoforetti sta per volare verso la Iss, da qui sono infatti partire tutte le missioni Apollo e da qui è partito anche lo Shuttle della Nasa.

Con Samantha a bordo della Dragon Freedom ci sono anche il comandante Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins. Samantha Cristoforetti porta in orbita la missione scientifica Minerva e una volta a bordo assumerà il ruolo di comandante del segmento orbitale americano Usos.