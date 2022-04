Peste suina: tre nuove positività accertate, i casi salgono a 104 tra Piemonte e Liguria

27 aprile 2022 a

Torino, 27 apr. (Adnkronos) - Tre nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Due casi sono stati riscontrati in provincia di Genova, uno a Campo Ligure dove ora sono otto le positività da quando è iniziata l'emergenza, e a Carrosio, primo caso nel territorio comunale. Un caso, invece, è stato segnalato in provincia di Alessandria, a Serravalle Scrivia, seconda positività da inizio emergenza. I positivi salgono, così, a 104, di cui 62 in Piemonte e 42 in Liguria.