Covid: Costa, 'aumento contagi indubbio ma non c'è pressione su ospedali'

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - "Non c'è dubbio che siamo di fronte ad un innalzamento dei contagi da Covid ma, fortunatamente, questo inalzamento non sta producendo una pressione sui nostri ospedali, questo è l'elemento più importante e che dobbiamo monitorare ogni giorno. Credo sia impossibile ragionare su un contagio zero". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto questa mattina su Rtl 102.5 alla trasmissione 'Non Stop News'.

"L'obiettivo è arrivare a una convivenza con il virus che permetta ai nostri ospedali di continuare nell'attività ordinaria e permetta al nostro Paese di ripartire".