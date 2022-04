Covid: Costa,'utopia obbligo mascherine in discoteca'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - "Nel momento in cui decidiamo che le discoteche debbano tornare ad essere aperte dobbiamo essere consapevoli che, all'interno per poter ballare, l'obbligo di mascherina è assolutamente irreale e utopistico". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto questa mattina su Rtl 102.5 alla trasmissione 'Non Stop News'.

Questa estate, "dopo due anni di regole e libertà compresse, dobbiamo veicolare messaggi positivi ai cittadini, quelli che hanno osservato le regole e hanno dimostrato responsabilità. Oggi ci sono le condizioni per dire che avremo un'estate senza restrizioni. Ma serve ancora prudenza e serve vaccinarsi", sia per chi deve ricevere la quarta dose "sia per i circa tre milioni che devono ricevere la dose di richiamo".