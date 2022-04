Ucraina: D'Incà, 'sanzioni Russia al servizio della pace e interrompere la guerra'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Va fatto uno sforzo comune, uno sforzo per la pace. Attraverso le sanzioni noi vogliamo esprimere la massima capacità potenziale di mettere in difficoltà l'economia russa e che questa difficoltà possa tradursi, in maniera molto veloce, in una riduzione degli approvvigionamenti, in primo luogo di materiale bellico, che facciano finire la guerra il prima possibile". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento e deputato del M5s, Federico D'Incà, ospite di "Agorà" su Raitre.