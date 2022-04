Basket: playoff Nba, Morant trascina Memphis al successo su Minnesota, Grizzlies avanti 3-2

27 aprile 2022 a

Memphis, 27 apr. - (Adnkronos) - Memphis supera 111-109 Minnesota e passa a condurre per 3-2 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference Nba. I Grizzlies vincono una partita tiratissima rimontando nel quarto quarto (37-24) grazie a una prodezza allo scadere di Ja Morant. Dopo la tripla del pareggio a 3.7 secondi dalla fine di Anthony Edwards, la stella dei Grizzlies vola al ferro per il canestro della vittoria. Memphis si impone nonostante un terrbilile 7/28 dall'arco (Minnesota 14/33).

Non solo il canestro della vittoria per Morant. Il fresco vincitore del premio di giocatore più migliorato dell'anno trascina i suoi per tutta la partita, sfiorando la tripla doppia con 30 punti (18 nell'ultimo quarto e i 13 finali dei Grizzlies), 13 rimbalzi e 9 assist in 45 minuti sul parquet (9/22 dal campo). Per lui anche una schiacciata pazzesca in faccia a Beasley in chiusura di terzo quarto. Bane ne mette 25 con 3/8 dall'arco.

A Minnesota non basta la doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, che tira 5/7 dall'arco. Edwards chiude a quota 22, ma con zero assist e un solo rimbalzo, 12 punti e otto assist per D'Angelo Russell.