Inflazione: Letta, 'serve chiarezza, colpa è di Putin non della resistenza ucraina'

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr (Adnkronos) - "L'inflazione ci accompagnerà nei prossimi mesi, noi vorremo che così non fosse ma dobbiamo esse consapevoli che rischiamo una situazione per colpa della guerra di Putin, non della resistenza ucraina. Voglio respingere un messaggio, la colpa non è della resistenza all'invasione. La colpa è di chi ha invaso". Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento alla Agorà sulle retribuzioni.