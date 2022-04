Verniciatura Faccenda, qualità e flessibilità con utilizzo di materiali certificati

27 aprile 2022 a

(Lodi, 27 aprile 2022) - L'azienda esegue lavori su oggetti di ferro, acciaio e alluminio

Lodi, 27 aprile 2022 - Verniciatura Faccenda snc, ben 42 anni di continua e costante attività per l'azienda di Lodi Vecchio fondata da Delio Faccenda ed oggi condotta dai figli Luca e Massimiliano. L'azienda è partita all'inizio con la verniciatura liquida, quella classica, tipica degli anni Ottanta. Negli anni Novanta la Verniciatura Faccenda ha ampliato il suo raggio d'azione per realizzare: impianto a catena, lavaggio, asciugatura, con l'utilizzo della polvere elettrostatica, tecnicamente più rigida. L'azienda di Lodi Vecchio può eseguire lavori su oggetti realizzati in ferro, alluminio e acciaio; dai tavoli alle sedie, dai cancelli agli arredamenti per supermercati, quadristica ed altro ancora.

“Oggi – sottolinea Luca Faccenda, figlio di Delio – possiamo ben dire che la nostra attività si adegua perfettamente alle richieste del mercato garantendo alta qualità nei materiali impiegati e nel servizio. Da sempre – aggiunge uno dei titolari dell'azienda - Abbiamo cercato di migliorarci e perfezionarci nel settore della verniciatura industriale”. “Quello che ci distingue dagli altri sono tre fattori determinanti: la qualità, la vasta gamma di colori impiegati e la flessibilità – evidenzia Luca Faccenda - Ogni giorno, per le tante lavorazioni commissionateci dai clienti, registriamo una media di 15 cambio colori. Possiamo, dunque, soddisfare ogni esigenza”. I fratelli Faccenda tengono a puntualizzare che “qualità e tempistica sono le principali caratteristiche richieste dal mercato. Oggi – sostengono - i tempi di lavorazione si sono ridotti notevolmente e noi facciamo orario continuato perché i forni non abbassino la temperatura e per ottimizzare i tempi”.

Altro punto cardine dell'azienda di Lodi Vecchio è la manodopera qualificata. “Possiamo contare sull'impegno di quattro operai che sono con noi da vent'anni – puntualizza il titolare - sono tutti specializzati ad altissimo livello. Con loro c'è un rapporto di massima stima e fiducia: questo stile di lavoro, alla fine paga perché gratificare il personale vuol dire avere delle persone che operano con dedizione e passione e con grande professionalità. Questi gli elementi basilari per assicurare anche un ottimo rapporto con la clientela, unitamente alla qualità del lavoro da svolgere”.

La Verniciatura Faccenda utilizza vernici di componenti poliuretaniche e epossidiche, polveri atossiche certificate, solventi senza piombo per la verniciatura di manufatti che vengono venduti principalmente sul mercato italiano.

https://www.verniciaturafaccenda.com/

[email protected]