Calcio: Cabrini, 'City-Real grande partita, vedere tutti quei campioni è uno spettacolo'**

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - "E' stata davvero una bella partita, tra due grandi squadre. Vedere tutti quei campioni confrontarsi a viso aperto in campo è stato un grande spettacolo". Lo dice all'Adnkronos il terzino sinistro dell'Italia campione del mondo nel 1982 Antonio Cabrini, in merito al match di ieri sera all'Etihad Stadium tra Manchester City e Real Madrid, andata della semifinale di Champions League. "Penso che tra una settimana al 'Bernabeu' assisteremo a un'altra grande partita -aggiunge l'ex giocatore della Juventus-. Il City parte leggermente favorito anche perché non c'è più la regola del gol in trasferta che vale doppio ma il Real è capace di qualsiasi impresa". "Dispiace che a questo punto della competizione non ci siamo più squadre italiane, vista la nostra tradizione. Purtroppo in questo momento paghiamo un gap economico rispetto alle 7-8 squadre più ricche in Europa e non ci possiamo più permettere i giocatori migliori", conclude Cabrini.