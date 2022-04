M5S: Fico, 'Grillo entusiasta, sua presenza preziosa'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo cenato per due sere insieme, é sempre bello essere con Beppe. Tanti i temi al centro: abbiamo parlato di futuro, per la sua enorme capacità di parlare e di guardare al futuro, di transizione energetica, della questione migratoria e di quel che sta accadendo in Ucraina. E' sempre prezioso confrontarsi con Beppe, l'ho trovato entusiasta, un grande entusiasmo per il Movimento: abbiamo tutti una gran voglia di guardare avanti”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, intercettato dall'Adnkronos a due passi da Montecitorio, sull'incontro della settimana scorsa con Beppe Grillo.