Calcio: Zola, 'contro Leicester Roma non dovrà concedere spazi, Mou ha fatto un gran lavoro'

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - "Gli inglesi cercheranno di imporre il ritmo, controllando il palleggio e il gioco. La Roma non dovrà concedere spazi soprattutto a Vardy. Il Leicester è una squadra tecnica e fisica, pericolosa nonostante non stia facendo benissimo in Premier". Gianfranco Zola si esprime così in merto alla sfida che attende la Roma, impegnata domani nella semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester. "Il loro allenatore Rodgers ritroverà Mourinho, era nelle giovanili del Chelsea quando allenava José ma hanno idee diverse. Il bilancio dello Special One alla Roma è positivo, ha fatto un grande lavoro con i giovani", aggiunge Zola alla 'Gazzetta dello Sport' prima di parlare di uno dei giallorossi più attesi: Nicolò Zaniolo: "E' all'altezza di giocare in Premier, come altri in Italia".