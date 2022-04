F1: la Fia boccia la proposta di sei Sprint Race per il Mondiale 2023

27 aprile 2022 a

Londra, 27 apr. - (Adnkronos) - Una bocciatura all'ampliamento delle Sprint per il 2023 dalle attuali tre a sei. La Fia, Federazione internazionale, ha detto di fatto no alla proposta di allargamento delle gare del sabato per il prossimo Mondiale, spiazzando Liberty Media. A Londra ieri si è riunita la F1 Commission che all'ordine del giorno aveva una serie di decisioni, tra cui quella sulle Sprint appunto. Ben Sulayem, da non molto eletto presidente FIA, ha negato i 10 voti a favore dell'allargamento delle gare sui 100 Km del sabato.

I fine settimana della gara sprint vedono solo un venerdì di prove libere seguito dalle qualifiche per la gara sprint di sabato su una breve distanza per generare più eccitazione tra i tifosi. I risultati dello sprint determinano la griglia per il regolare Gp della domenica. Le gare sprint hanno debuttato lo scorso anno e gli altri due eventi previsti per il 2022 sono in Austria e in Brasile. I primi otto classificati ottengono punti nel campionato del mondo. Non si sa ancora dove si svolgeranno le sei sprint 2023, se la proposta verrà approvata, perché non c'è ancora il calendario delle gare.

Discussi anche altri temi, come quello delle Power Unit del 2026: passa carburante eco al 100% e l'abolizione della MGU-H, ma anche la riduzione del peso delle dimensioni delle monoposto. Quanto al primo aspetto, il passaggio a un carburante 100% biologico così come l'abolizione della MGU-H, porteranno a un significativo calo di potenza (rispetto agli attuali motori). Approvato all'unanimità un aggiornamento del regolamento tecnico 2023: sarà obbligatorio l'uso delle telecamere integrate nel casco dei piloti: è la cosidetta helmet camera. Come noto, alcuni di questi dispositivi sono già in fase di test con pareri positivi da parte dei team.