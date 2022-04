Felicia presenta a CIBUS nuovi prodotti anche per il fuori casa

27 aprile 2022 a

(Milano, 27 aprile 2022) - Il lancio della nuova linea di pasta healthy dedicata all'HORECA e sviluppata in collaborazione con UNISG di Pollenzo e la presentazione dell'innovativa INSTANT CUP Pasta e Cous Cous di Felicia presidieranno la manifestazione fieristica.

Milano, 27 aprile 2022 – Dal 3 al 6 maggio, Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, partecipa a CIBUS, la fiera internazionale dell'agroalimentare made in Italy, con la sua gamma completa di pasta innovativa, lanciando nuovi prodotti e inaugurando nuovi canali distributivi.

Un ricco calendario di convegni e workshop alimenterà la “foodland parmense” nelle quattro giornate di manifestazione. Tra gli appuntamenti imperdibili, martedi 3 maggio il convegno inaugurale dal titolo “LA RESPONSABILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO” con tavola rotonda partecipata da Istituzioni e massimi referenti del comparto, ospita tra gli speaker anche Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit.

A seguire, all'interno dello stand Felicia (PAD 6 STAND B028) l'intera gamma di pasta innovativa, a base di cereali e legumi, ricca di preziosi nutrienti come fibre, proteine vegetali e sali minerali sarà affiancata da una nuova linea di pasta a marchio Felicia Professional, dedicata al canale Ho.Re.Ca che verrà presentata ufficialmente mercoledì 4 maggio alle ore 11.30 c/o lo stand Felicia. L'evento ospiterà una tavola rotonda moderato da Monica Nastrucci, Responsabile Editoriale di Food Service, intitolata “Il trend dell'healthy si impone nell'out of home”, un'interessante occasione di confronto tra i principali player del mondo del Fuori Casa, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e i rappresentanti aziendali di Andriani per evidenziare benefici nutrizionali e impronta sostenibile di un prodotto a base di cereali e legumi, alternativo alla pasta tradizionale.

L'evento si concluderà con la degustazione dei nuovi prodotti in assortimento, che si distinguono in tre linee dedicate al food service e alla ristorazione professionale:

La Linea Classic a base di Mais e Riso integrale, trafilata al bronzo e testata per la doppia cottura.

La linea Premium, ideale per la ristorazione di alta gamma e caratterizzata da due referenze di spicco sviluppate in collaborazione con l'UNISG di Pollenzo, gli Spaghetti 100% Lenticchie NereBeluga da Filiera italiana e sostenibile e la Maltagliatella di Lenticchie Rosse e Riso Integrale che sarà esposta all'interno del Cibus Innovation Corner, una galleria dei 100 prodotti giudicati più innovativi della manifestazione.

La Linea Selection, infine, propone diverse referenze a base di cereali integrali quali Avena, Grano Saraceno, Teff etiope e Riso integrale.

In assoluta anteprima a CIBUS, l'innovativa Instant Cup Felicia, Pasta e Cous Cous, naturalmente gluten free e realizzata con la sapienza del made in Italy, si rivolge a un target internazionale più giovane, tra cui i millennials, e gli esploratori di sapori, che non rinunciano ad un buon primo piatto gustoso, italiano e pronto in pochi minuti. I driver di prodotto sono l'alta qualità degli ingredienti, la praticità e la velocità di preparazione: bastano solo 3 minuti, infatti, per gustare le diverse ricette realizzate dagli Chefs di Felicia tra cui Cacio e pepe, Bolognese Veggie, Funghi Porcini e Tartufo, Marinara per il formato Pasta ed Esotico e Hot Spicy per il Cous Cous.

“La partecipazione a CIBUS 2022 rispecchia un anno intenso e ricco di novità per Felicia, sempre più protagonista nel mercato dell'alimentazione healthy. Ci siamo posti come obiettivo ambizioso quello di accompagnare il consumatore nell'arco di tutta la giornata, dalla colazione, al break fino alla cena, sia a casa sia fuori casa commenta Domenico Mazzilli, direttore generale di Andriani S.p.A. Società Benefit. L'ingresso in altre categorie merceologiche consentirà a Felicia di diventare un punto di riferimento del comparto, in Italia e all'estero, proponendo un nuovo modello alimentare, gustoso e consapevole.”

Infine, per i food lovers, gli appassionati del brand e per tutti coloro che hanno scelto un nuovo modo di alimentarsi, equilibrato e consapevole, immancabile l'appuntamento del 5 maggio alle ore 11.30 c/o lo stand Felicia con “CooK&Feel Healty Pasta Edition” a cura della Dottoressa Serena Missori,Medico chirurgo ed esperta di nutrizione funzionale biotipizzata e Daniele Caldarulo, Chef Ambassador del brand. L'evento sarà trasmesso in diretta social sul canale IG di Felicia e coloro che parteciperanno in presenza avranno altresì la possibilità di degustare le ricette innovative preparate dagli chef Giovanni Cifarelli e Massimo Buono a base di pasta con avena, pasta alla spirulina, pasta di lenticchie rosse e di grano saraceno.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più sostenibile.

