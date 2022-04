SNAI – Conference League: Roma in salita a Leicester Inglesi favoriti all'andata, equilibrio nel passaggio del turno

27 aprile 2022 a

(Milano, 27 aprile 2022) - I giallorossi, unica squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee, si giocano i primi 90' della semifinale: il «2» vale 3,15 ma, nell'antepost per la qualificazione alla finale, Mourinho si avvicina a 1,90, con le Foxes di Rodgers a 1,85.

Milano, 27 aprile 2022 – Tocca alla Roma, unica squadra rimasta in corsa nelle coppe europee, provare a regalare un sorriso al calcio italiano a livello internazionale. La squadra di José Mourinho, giovedì sera (ore 21) in Inghilterra, affronta il Leicester nell'andata della semifinale di Conference League: un impegno duro per i giallorossi, reduci anche dalla sconfitta in campionato contro l'Inter. Nella lavagna Snai, almeno per i primi 90' del doppio confronto, il Leicester parte favorito: l'«1» si gioca a 2,30, con il pareggio a 3,35 e la vittoria della Roma a 3,15. L'Under a 1,75 e il Goal a 1,73 si fanno preferire all'Over a 1,95 e al No Goal a quota 2,00. Tra i marcatori più probabili per le Foxes ci sono Vardy a 2,50 e Daka a 2,75; per la Roma, invece, una rete di Tammy Abraham (per l'inglese sarà un derby) vale 3,50 volte la posta mentre il terzetto formato da Pellegrini, Zaniolo e Shomurodov si trova a 4,50.

Testa a testa - Nel tabellone antepost sul passaggio del turno, però, le quote si avvicinano, con la Roma che giovedì 5 maggio potrà contare su un Olimpico strapieno per guadagnare l'accesso alla finale in programma il 25 dello stesso mese a Tirana: il Leicester resta favorito a 1,85, ma la Roma è lì a un passo, a 1,90. Perfetta parità, infine, nell'antepost generale, quello dedicato alla squadra che alzerà il trofeo: sono addirittura in tre alla stessa quota di 3,25, la Roma, il Leicester e il Marsiglia, che nell'altra semifinale affronta un Feyenoord il cui successo finale vale 5,50. Prendendo in esame solo le quote Snai della gara di andata a Rotterdam, però, sono gli olandesi a partire favoriti a 2,15, contro i 3,25 per la vittoria esterna del Marsiglia e i 3,55 per il pari.

