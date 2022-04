Consulta: Cuppi (Pd), 'sentenza supera retaggio patriarcale'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “La Consulta ha stabilito che ogni automatismo nell'attribuzione del cognome paterno ai figli è illegittimo. La decisione è stata presa nel solco dei principi di uguaglianza e parità sanciti sia dalla nostra Costituzione sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È un passo in avanti per il nostro Paese. E la rimozione di un insopportabile retaggio di un modello patriarcale. Ora avanti anche in Parlamento”. Così in una nota Valentina Cuppi Presidente dell'Assemblea Nazionale del Pd e Sindaca di Marzabotto.