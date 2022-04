Ucraina: Mannoia, 'il 60% degli italiani contrario a invio armi, grazie, grazie, grazie'

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Grazie, grazie, grazie. Il 60 per cento degli italiani è contrario all'invio di armi, il 60 per cento degli italiani vuole la pace". Lo scrive su Facebook Fiorella Mannoia, postando, insieme al commento, il video della tappa di Genova del suo tour 'La Versione di Fiorella', in cui esegue il brano 'Generale' di francesco De Gregori. Al termine del brano, l'artista - che durante l'esecuzione sventolava un fazzoletto bianco- ha alzato di fronte al pubblico la bandiera colorata della pace, ottenendo in risposta una lunga standing ovation.

L'artista, che non ha fatto mistero della sua opinione contraria all'invio di armi in Ucraina da parte dell'Italia, ha poi risposto in un altro post ad un utente. "Vorrei vedere qualcuno che entra a casa vostra", le ha scritto un follower. "Tra un po' casa nostra non ci sarà più", ha risposto seccamente l'artista.