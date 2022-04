Consulta: Ostellari a Malpezzi, 'ddl cognome figli? Pd chieda accelerazione'

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Il ddl sul cognome dei figli è già stato incardinato e l'iter della Commissione giustizia prevede che ora si svolgano le audizioni. La senatrice Malpezzi, se ritiene la questione effettivamente prioritaria, si adoperi nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Commissione per accelerare i lavori. Da parte nostra non ci sono preclusioni. Segnalo solo che la sentenza della Corte non è ancora stata depositata e merita un'attenta analisi". Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della commissione giustizia a palazzo Madama.