Mantova: Gdf sequestra 40mila paia di calze contraffatte, ditta bresciana nei guai

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - I militari della Guardia di finanza di Castiglione delle Stiviere (Mantova) hanno sequestrato circa 40.000 paia di calze contraffatte prodotte negli stabilimenti di un'azienda, con sede nel bresciano, attiva nel commercio all'ingrosso di abbigliamento. La perquisizione ha permesso il sequestro anche di oltre 80.000 etichette e fascette in cartoncino riportanti i loghi di marchi noti e di individuare tre lavoratori non regolarmente assunti dall'azienda. La merce sequestrata, qualora posta in vendita, avrebbe consentito di ottenere un ricavo pari a circa 60.000 euro. I titolari dell'azienda bresciana sono stati denunciati per contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode nell'esercizio del commercio.