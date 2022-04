Premiato dall'Onu il decano della divulgazione naturalistica

27 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Sir David Attenborough, naturalista di fama internazionale, è stato premiato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Il noto divulgatore scientifico, classe 1926, ha ricevuto il premio “Campione della Terra” per la sua dedizione alla ricerca, alla difesa della conservazione e al ripristino delle risorse ambientali. David Attenborough, pioniere del documentario naturalistico, ha lavorato per la BBC per più di 50 anni creando serie iconiche, come le nove stagioni di “Life” che hanno contribuito a diffondere l'importanza della biodiversità alle nuove generazioni.