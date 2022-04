Giustizia: Ferri (Iv), 'riforma inutile, impossibile votarla'

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "E' una riforma inutile. Non ci sarà nessun cambiamento". Lo dice Cosimo Ferri, deputato di Italia viva, a proposito della riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario e del Csm. "Non era proprio possibile votare questa riforma", aggiunge Ferri sottolineando che "per nulla" verrà tolto potere alle correnti con il nuovo provvedimento.

Con il sistema elettorale introdotto per il Csm "non cambierà niente"; "l'unica soluzione era il sorteggio temperato dei candidati", prosegue l'esponente di Iv. E con l'intrduzione delle 'pagelle' "le correnti forti in realtà sono contente, avranno più strumenti per incidere sulla carriera dei magistrati", dice ancora Ferri.