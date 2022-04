M5s: Sabatini, 'con Conte al minimo storico, un capolavoro di strategia'

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Come racconto nel libro Lady Rousseau, il motivo per cui si decise il 28 febbraio di intronizzare Giuseppe Conte all'hotel Forum fu uno e mi venne esplicitamente riferito da chi aveva organizzato l'incontro e tentava (invano) di convincere me e Davide a partecipare a quell'incontro: 'Con Conte il MoVimento arriverà al 22% e al prossimo governo potranno entrare più persone che senza di lui'. Tutto qui". Lo scrive su Facebook Enrica Sabatini, pubblicando i dati di un ultimo sondaggio sui partiti.

"Aveva consenso e il consenso poteva trasformarsi in voti e i voti in poltrone. Oggi, dopo oltre un anno del 'regno' di Conte, il MoVimento 5 Stelle è al suo minimo storico: il 12,7%. Dieci punti percentuali in meno di quelli previsti -prosegue la socia di Rousseau-. Parliamo di milioni e milioni di elettori fuggiti via. Un capolavoro di strategia politica. Ps: riuscire a ottenere meno consenso di Vito Crimi è tanta roba. Davvero tanta roba".