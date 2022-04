28 aprile 2022 a

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo “L'obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari”.

In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l'art. 2381, ultimo comma, c.c. prevede che “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.

Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla gestione delle controllate.

In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno.

L'incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d'Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society).

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

