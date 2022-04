In questa Giornata della Terra, Eskute supporta i trasporti sostenibili con la nuova e-bike da città Polluno

28 aprile 2022 a

ROMA, Italia, 28 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Mentre milioni di persone in tutto il mondo si uniscono per una causa comune in questa Giornata della Terra, Eskute sta aiutando le persone a investire nel nostro pianeta con il lancio della sua nuova e-bike da città Polluno. La nuova Polluno è disponibile per l'ordine dal 22 aprile, e arriva subito dopo il lancio dell'e-bike Netuno di Eskute, ampliando l'offerta dedicata ai ciclisti, che ora dispongono di maggiori opzioni per muoversi con un mezzo sostenibile rispettando l'ambiente.

La bici ideale per spostarsi in città, la Polluno offre tanta funzionalità e comfort, maggiore potenza e una migliore esperienza di guida. L'e-bike può percorrere fino a 80 km con una singola carica, il che è più che sufficiente per soddisfare la maggior parte degli spostamenti urbani. Inoltre, l'impermeabilità IP65 garantisce adeguata resistenza in ogni condizione meteo, incluso il vento e la pioggia.

La bicicletta elettrica da ciità Polluno prende il nome dalle parole "Pollution" e "NO", che riflettono il sostegno di Eskute per la protezione dell'ambiente. Con il mondo a un punto critico nella sfida contro il cambiamento climatico, Eskute invita le persone di tutto il mondo ad agire con coraggio, agire e dire NO all'aumento dell'inquinamento nelle città.

Secondo Earth.org, l'inquinamento atmosferico minaccia milioni di vite in tutto il mondo ogni anno ed è uno dei principali responsabili di ictus, cancro ai polmoni e malattie cardiache. Nell'Unione Europea, circa 400.000 decessi prematuri possono essere attribuiti alla scarsa qualità dell'aria, mentre un decesso su 12 nel Regno Unito è correlato all'inquinamento. Oltre a colpire le popolazioni globali, l'inquinamento contribuisce direttamente ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi.

Nel tentativo di contrastare gli effetti dell'inquinamento atmosferico, la Commissione Europea ha introdotto una serie di iniziative e politiche volte a incoraggiare una maggiore diffusione di auto elettriche ed e-Bike in tutta Europa. In mezzo a questa rivoluzione globale dei veicoli elettrici, le e-Bike Polluno e Netuno sono ideali per consentire di scegliere un mezzo di trasporto più green ed ecologico. Infatti, oltre ad avere un impatto positivo sull'ambiente, chi utilizza un'e-Bike può risparmiare sostanzialmente, visto l'aumento vertiginoso dei prezzi del carburante. Non solo risparmio ma anche tanta salute, una bicicletta consente di mantenersi in forma ed esplorare gli spazi urbani.

"In Eskute, vogliamo affermare la nostra presenza in tutta Europa, dove possiamo vedere gli impatti tangibili del nostro marchio su base giornaliera. I clienti di tutto il continente adorano i nostri prodotti e, per di più, sentono di fare davvero la differenza quando guidano una bici elettrica Eskute. Crediamo che insieme, consumatori e marchi ecologici come Eskute possano avere un impatto significativo sull'ambiente e cambiare il mondo in meglio", ha affermato Alan, CEO di Eskute.

In questa Giornata dedicata alla Terra, Eskute sta incoraggiando più persone a unirsi alla sua "squadra ciclistica globale" e fare la propria parte per un futuro più verde con un'esclusiva offerta di prevendita. Tutti i clienti che acquisteranno la Polluno ora riceveranno uno sconto di € 50 euro, da investire nel nostro pianeta per contribuire alla protezione dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni e per fare acquisti potete visitare: https://eskute.it/products/bici-elettrica-polluno

