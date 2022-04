Ucraina: Bonino, 'chi resiste lo fa anche per noi, giusto invio armi'

28 aprile 2022 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Chi sta resistendo in Ucraina lo fa anche per noi e per i nostri valori. Gli ucraini vanno aiutati e supportati, a partire da quello che chiedono. E chiedono armi, non filosofia. Sono contenta che il nostro governo abbia deciso questa strada”. Lo ha detto in un'intervista al Tg1 la leader di +Europa Emma Bonino.

“Al contempo, dobbiamo continuare a intensificare l'isolamento di Putin. La strada diplomatica finora non ha dato grandi risultati, ma bisogna insistere con tutti i tentativi possibili”, ha aggiunto Bonino.