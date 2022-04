Infortuni: Fontana, 'sempre troppi casi, Regione Lombardia in campo per contrastarli'

28 aprile 2022 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Purtroppo sono sempre troppi i casi, anche terminati in tragedia, con i quali confrontarci. Regione Lombardia, con la sua Giunta, in vari ambiti, prosegue il proprio percorso per porre in essere azioni che contrastino questo grave e triste fenomeno. Tutti insieme, istituzioni, aziende, sindacati e lavoratori, dobbiamo essere responsabili e rigorosi rispettando le leggi e collaborando per tutelare la vita e la salute di chi lavora". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in occasione della 'Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro'.