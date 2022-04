Sicilia: centrodestra nel caos, a Palermo Meloni si schiera con Lagalla, sì a ex rettore con Udc**

28 aprile 2022 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il centrodestra sempre più incartato in Sicilia. A cominciare dalla partita di Palermo dove oggi si registra l'ufficializzazione del sostegno di Fratelli d'Italia alla corsa del 'civico' Roberto Lagalla, mentre Fi e Lega restano sulla candidatura di Francesco Cascio. Il partito di Giorgia Meloni rinuncia così alla sua Carolina Varchi.

Scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida: ''Un grazie sincero e affettuoso alla collega Carolina Varchi, che generosamente ha ritirato la sua candidatura a Sindaco di Palermo per garantire al centrodestra la possibilità di ritrovare l'unità. Per Carolina ha prevalso la volontà ferma di strappare ai disastri della sinistra la sua città. A seguito del ritiro, il coordinatore regionale Giampiero Cannella ha annunciato il sostegno di Fratelli d'Italia al Professor Roberto Lagalla, a cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro''.