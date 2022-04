Ismea al Macfruit di Rimini, focus su costi e valore ortofrutta

28 aprile 2022 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Ismea sarà presente al Macfruit 2022, in programma a Rimini all'Expo Centre dal 4 al 6 maggio 2022 (Padiglione D3, Stand 67). Anche in questa edizione, Ismea ospita, come espositrici, tre aziende di eccellenza nel settore ortofrutta e propone presso il proprio stand una serie di eventi e iniziative tematiche. A cominciare da mercoledì 4 maggio alle 13,15, presso l'Area Talk dello stand, dove si terrà il convegno "Filiera ortofrutticola: dall'analisi dei costi alla creazione del valore", che verrà introdotto dall'intervento del presidente di Ismea Angelo Frascarelli.

Sempre il 4 maggio, la mattina presso l'Area Talk sarà possibile partecipare alla degustazione guidata Ismea-Agroter "Alla scoperta del valore del pomodoro - Osservatorio sul Mercato dell'Ortofrutta", attività volta a comprendere se esista davvero una soggettività marcata nel gusto del pomodoro, attraverso blind test di due tipologie di pomodori ciliegini.

Giovedì 5 maggio nel pomeriggio è la volta del convegno "Professione Ortofrutta Bio: le migliori prospettive e le maggiori difficoltà del biologico si concentrano nella filiera frutta e verdura". Infine, venerdì 6 maggio è in programma, nell'Area Talk, la mattina la presentazione per gli Istituti tecnici agrari: Bpol - Business Plan On Line - il modello Ismea/Rrn per la redazione del business plan nelle imprese agricole e agroalimentari e nell'Area Talk, si terrà il convegno "Le Indicazioni geografiche e l'offerta di ortofrutta di qualità".