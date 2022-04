Imprese: Guidesi, 'intervenire su abbattimento fiscalità e ogni risorsa in busta paga'

28 aprile 2022 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Si intervenga sull'abbattimento della fiscalità in busta paga per dare più risorse ai lavoratori, sull'abbattimento totale della fiscalità sui bonus produzione, su maggiori risorse e incentivi sul welfare aziendale e sulla contrattazione di secondo livello. Questi interventi si possono fare e si può intervenire anche subito. Non servono invece ideologismi da campagna elettorale, il mondo reale è fatto da imprenditori e dipendenti che lavorano e programmano insieme". Lo ha affermato l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, a margine di incontri con imprenditori in provincia di Bergamo, replicando al ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

"I lavoratori si tutelano principalmente se si sostengono le aziende per cui lavorano garantendo loro il mantenimento occupazionale. Ricordo che siamo in un contesto internazionale molto complicato: c'è la moltiplicazione dei costi energetici, quelli delle forniture e dei trasporti e c'è la difficoltà nel reperire materie prime; una situazione paradossale soprattutto considerando i tanti ordinativi che hanno le imprese. Contrapporre i lavoratori ai loro datori ci porta indietro di anni, soprattutto in un contesto così complicato; le sfide le vinciamo in squadra", ha concluso Guidesi.