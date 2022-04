Energia: Draghi sente Presidente Angola, soddisfazione per collaborazione

28 aprile 2022 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Angola, Joao Manuel Goncalves Lourenco, dopo quello dello scorso 20 aprile. Lo rende noto Palazzo Chigi, comunicando che "nel corso della conversazione è stata espressa comune soddisfazione per i risultati della recente visita a Luanda dei ministri Di Maio e Cingolani ed in particolare per la firma della dichiarazione di intenti sulla collaborazione bilaterale in ambito energetico".